Dünyanın en büyük üreticisi fabrikalarını kapatma kararı aldı!

Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess, “Satışlardaki önemli bozulmalar, tesislerimizdeki parça teminiyle alakalı artan belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda grup markaları tarafından işletilen fabrikalardaki üretimimizi yakın gelecekte askıya alacağız.” açıklamasını yaptı.

Grubun İspanya’daki, Setubal Portekiz’deki, Bratislava Slovakya’daki fabrikaları ve İtalya’daki Lamborghini ile Ducati tesislerinde üretime ara verilmiş durumda. Gelecek iki hafta için markanın Almanya ve Avrupa’da bulunan diğer tesislerinde de üretim geçici olarak duracak.

Diess, “Bireysel markalar operasyon planlarının detaylarıyla alakalı olarak bilgilendirilecek.” dedi. VW Grubu Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda markalarına sahip. Grup CEO’su Diess son olarak, “2020 yılı çok zor olacak. Corona virüsü salgınından dolayı bilinmeyen operasyonel ve finansal bir zorluğa sebep olacak. Aynı zamanda ekonomik etkileri de olacaktır!” diye ekledi.

(REUTERS)

İLGİLİ HABER Avrupa'daki otomotiv üretimi neredeyse durdu!