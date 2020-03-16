Dünyanın en çok satan otomobil markası oldular!

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, geçtiğimiz yıla göre satışlarını yüzde 5.1 oranında artırarak 1 milyon 247 bin 589 adetlik satış adediyle “zirvede” yer aldı. Corolla, üretildiği 1966 yılından bu yana 45 milyon adeti aşan satışları ve segmentindeki yüzde 11.2'lik daralmaya rağmen 10.2'lik pazar payıyla liderlik apoletini kimseye bırakmadı. Corolla'nın bu başarısında modelin hibrit versiyonunun da bulunmasının etkisi büyük.

RAV4 KENDİ SEGMENTİNDE ZİRVEDE

2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde eden RAV4, zirveye bir kez daha ambargo koydu. Dünyadaki çapında sunulan ilk SUV modeli olan RAV4, ilk kez 1994 yılında tanıtıldı ve şu anda hibrit versiyonuyla birlikte beşinci nesliyle satışa sunuluyor.

CAMRY DE RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR!

2019 yılında Camry'nin de yer aldığı segment yüzde 3.1 azalarak 9.1 milyon olarak gerçekleşti. Camry ise, yüzde 4.3 artış elde ederek 698 bin 721 adetle ilk sırayı elde etti.