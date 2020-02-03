Dünyanın en çok satan otomobili belli oldu!

Toyota dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

Marka satışlarını 2018 yılına göre yüzde 1.8 oranında artırmış. Satışlardaki bu artışın en temel sebebi markanın yeni ürün gamı ve yeni hibrit modelleri. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, ilk 7 marka arasında önceki yıla oranla satışlarını artıran tek marka olarak dikkat çekti.

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DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLİ : COROLLA

Toyota'nın dünya çapındaki bu satış başarısında başı çeken model yine Corolla oldu. Dünyanın en çok tercih edilen modeli olarak rakiplerinden ayrılan Corolla, üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyonu aşan satışıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Efsane model Corolla, 2019 yılında geçen yıla oranla yüzde 4,1 artış göstererek 1 milyon 236 bin 380 adetlik satışa ulaştı. Corolla, hibrit versiyonunun da büyük katkısıyla Türkiye'de de 19 bin 146 adetlik satışa ulaşmayı başardı.