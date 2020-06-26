Dünyanın en hızlı kadınına merhaba deyin!

2019 yılı ağustos ayında Kuzey Amerika Supersonic Hız Yarışlarında mücadele eden Combs kurumuş Oregon gölü üzerinde 2 yüksek hıza çıkan mücadele vermiş. İlk turunda 829,368 km/s hıza ulaşmayı başaran Combs, 2.’de 882,615 km/s hıza ulaşmayı başarmış! 2 turunun ortalamasında ise 855,992 km/s yapmış.

Combs, ortalama hızıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmış. Bu rekor 1976 yılında 825,11 km/s hız ortalamasıyla Kitty O’Neil’e aitti. Geçen yıl eylül ayında Los Angeles’taki Petersen Otomotiv Müzesi’nde Combs onuruna düzenlenen özel bir etkinlik sırasında Combs’un ailesi, bu unvanı hayal ettiğini belirtmiş ve şimdi o, bunu başardı.

Ancak Combs, rekoru elde ettiği hıza ulaştığı turdan sonra Oregon’da tekrar bir tur yapmak için yarışa çıktığında aracının çöl üzerinde bir nesneye çarpması sonucu bir kaza yaptı. Yaklaşık 885 km/s hızla giderken gerçekleştiği tahmin edilen bu kazadan sonra Combs hayatını kaybetti.