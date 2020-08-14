Dünyanın en zorlu yarışında yer alacaklar!

Motosiklet kategorisinde 5 sürücü ile yarışacak EnduroSchool Racing Team'in destekçisi Motul oldu! Bu sene 10. kez düzenlenen yarış, 15 – 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 17 özel etabın geçileceği yarış, 1.493,90 özel etap kilometresinden oluşuyor. Bağlantı etapları ile birlikte 7 günlük mücadelenin sonunda ekiplerin tamamlaması gereken 2.880,80 kilometre bulunuyor.

EnduroSchool Racing Team, TransAnatolia yarışında Ducati ve KTM motosikletleri için Motul 300V serisi yağlarını kullanacak.