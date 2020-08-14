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Dünyanın en zorlu yarışında yer alacaklar!

Motul, Türkiye’nin ve hatta dünyanın popüler ve bir o kadar da zorlu dayanıklılık yarışlarından TransAnatolia’da yer alacak.

Sozcu.com.tr
16:13 -
Haberler Otomotiv
Dünyanın en zorlu yarışında yer alacaklar!

Motosiklet kategorisinde 5 sürücü ile yarışacak EnduroSchool Racing Team'in destekçisi Motul oldu! Bu sene 10. kez düzenlenen yarış, 15 – 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 17 özel etabın geçileceği yarış, 1.493,90 özel etap kilometresinden oluşuyor. Bağlantı etapları ile birlikte 7 günlük mücadelenin sonunda ekiplerin tamamlaması gereken 2.880,80 kilometre bulunuyor.

EnduroSchool Racing Team, TransAnatolia yarışında Ducati ve KTM motosikletleri için Motul 300V serisi yağlarını kullanacak.

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