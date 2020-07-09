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Düz vites ama debriyaj yok!

Hyundai markasının Asya pazarlarında sattığı otomobili olan Venue, düz vitesli ama debriyajı olmayan versiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. iMT (Intelligent Manuel Transmission) olarak adlandırılan bu sistem sahip olduğu sensör ile sizin vites değiştireceğinizi tahmin ediyor...

12:05 -
Haberler Otomotiv
Düz vites ama debriyaj yok!

Güney Koreli marka Hyundai debriyajsız düz vitesli modeli Venue ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İngiliz haftalık otomobil dergisi Autocar’ın Hindistan edisyonunun haberine göre alışkın olduğumuz düz vitesli araçlardaki gibi vites kolu olan ama pedallara baktığınızda sadece fren ve gaz pedalı bulunan otomobil, Hindistan pazarında 1 litrelik T-GDI motoruyla uyumlu olarak satışa sunulacak. Böyle bir spesifikasyonun sebebi olarakta Hindistan’ın karmaşık ve yorucu trafiği sebep gösteriliyor.

Akıllı Düz Şanzıman (Intelligent Manuel Transmission – iMT) olarak geçen bu sistem, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.

Hyundai ile ortaklığı bilinen bir diğer Güney Koreli marka Kia ise bu şanzımanı Sonet SUV modelinde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

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