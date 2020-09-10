Düzce’nin ulaşımı Karsan’a emanet!

Düzce Belediyesi Karsan’ınn Jest+ modeliyle toplu taşıma araçlarını yeniledi. Bursa’da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştiren marka aldığı 114 adetlik siparişin 100 adedini belediyeye teslim etti.

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Düzce Belediyesi'nin ilk kez Karsan'ı tercih ettiği ve gerçekleştirdiği yüksek adetli bu alımla markaya olan güvenini ortaya koyduğunu belirtti. Arpacıoğlu, “Yenilikçi ve öncü kimliğimizle kent ulaşımına sunduğumuz çözümler, Düzce'de hizmete girecek olan 114 adetlik dev filoyla hız kesmeden sürüyor. Hem Karsan güvencesi hem de Jest+ araçlarımızın kent ulaşımındaki üstün avantajları, Düzce Belediyesi'nin seçiminde rol oynadı” açıklamalarında bulundu.