e-Devlet’ten araç muayene randevusu alınabilecek!

Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada pandemi dönemiyle birlikte dijital hizmetin öneminin ve gerekliliğinin ne denli ön plana çıktığını belirtti. Koç, bununla birlikte yeni elektronik sistemlerle birlikte vatandaşlara kolaylık sağlandığını açıkladı.

Koç, “Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran’dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet ‘Araçlarım’ ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar.” dedi.

Ayrıca Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, “Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ MUAYENE SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 motorlu kara taşıtları hakkında açıkladığı istatistiklere göre kayıtlı araç sayısı 22 milyon 922 bin 164 oldu. Bunların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Tüm bu araçlardan hususi otomobillerin ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir, lastikli traktörlerin ilk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir, diğer motorlu araçların ilk bir yaş ve sonrası yılda bir, iki veya üç tekerlekli araçların ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir.

Plakadan araç muayene sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bu sorgulama için yapmanız gerekenler;–

– Öncelikle bu linke tıklayın.

– Kimlik doğrulamanızı yapmadıysanız sistem sizi otomatik olarak kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir.

– Kimlik doğrulaması için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulama işleminin ardından yeniden sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Bu sayfada sizden istenen bilgiler araç plaka no ve araç muayene rapor numarasıdır.

– Bu bilgileri girip sorgula butonuna bastığınızda detaylara ulaşabilirsiniz.