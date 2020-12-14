E-Ticaret devinden 2. el otomobil pazarına giriş

N11, garaj11 markası ile ikinci el otomobil pazarına da yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. “Güvenle Al, Güvenle Sat” sloganı ile garaj11, üyelerine sunacağı hizmetler ve sağlayacağı avantajlarla otomobil alım satımında yeni bir dönem başlatacak.

Otomotiv sektör dinamiklerini e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimi ile birleştirmeyi kendine misyon olarak belirleyen garaj11 sayesinde tüketiciler, sadece yeni bir otomobil sahibi olmayacak; aynı zamanda uçtan uca hizmetlere de tek bir tıkla kavuşacak.

EKSPERTİZ RAPORSUZ SATIŞ OLMAYACAK

TÜVSÜD D-Expert güvencesiyle uzman teknisyenler tarafından tarafsız ve bağımsız olarak yapılan araç kontrolleri ve testlerin ardından listelenen otomobili satın almak isteyen tüketiciler, beğendikleri aracın detaylı ekspertiz raporunu, tramer kayıt bilgisini tek tıkla görüntüleyebilecek.

DEVİR TESLİM İŞLELERİ GARAJ11’E AİT

Garaj11 ile devir masrafı da tarihe karışacak. Otomobilin devir-teslim işlemleri, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni otomobiline hiçbir ilave komisyon ya da masraf ödemeden anahtar teslim fiyatıyla kavuşacak.

Yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listeleneceği garaj11, “Ödeme Koruma Sistemi” uygulaması ile de olası sorunların önüne geçecek. Aracın ödeme tutarı, noterde satış devir işlemi yapılana dek n11.com tarafından güvence altına alınacak. garaj11, teslimat işlemini randevu sistemiyle belirtilen ildeki TÜVSÜD D-Expert noktasında gerçekleştirecek. Satın aldığı aracı anahtar teslim kapısına getirtmek isteyen tüm kullanıcılar, Türkiye'nin neresinde olursa olsun uygun bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilecek.

Garaj11’in birlikte çalıştığı bankalarla online kredi başvurusu kısa bir sürede yapılabilecek. Ayrıca bu platform üzerinden zorunlu trafik sigortası ve kasko teklifleri de alınabilecek. Üyeler, güvenle otomobilini satın aldıktan sonra n11.com’da geçerli 500 TL indirim kuponu da kazanacak. Bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak kupon, Otomotiv & Motosiklet kategorisinde kullanılabilecek.