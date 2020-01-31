Efsane “elektrik” ile geri dönüyor!

Aylar öncesinde General Motors’un Hummer’ı tekrar üreteceğiyle alakalı dedikodular yayılmaya başlanmıştı. Bu dedikoduların en dikkat çeken yanı ise markanın bu üretimi elektrikli motorla yapacağı olmuştu.

Amerikalı markanın resmi internet sitesinden yapılan açıklama bu dedikoduların hepsinin gerçek olduğunu ortaya çıkarttı. Yeni Hummer 20 Mayıs tarihinde ortaya çıkacak. Otomobil 1000 beygir evet tam olarak 1000 beygir güç ve 15 bin 574 Nm tork üreten elektrik motoruyla dengeleri değiştirecek. Bu veriler ışığında Hummer 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyede çıkacak. Otomobilin tam şarj edilebilme ve menzili hakkında ise henüz bir bilgi yok.

İlk defa 1992 yılında sivil halka satılmaya sunulan Hummer, GMC’nin efsane SUV modeli olarak geçiyor. Otomobil günümüze kadar H1, H2 ve H3 model adında 3 farklı jenerasyonla ürün gamındaki yerini aldı. Bu 3 jenerasyonun haricinde Hummer HX isminde üzeri açılabilir, 2 kapılı, standart Hummer’dan daha küçük bir versiyonda üretildi. Ülkemizde de örneklerine rastlayacağımız otomobilin kablo ile şarj edilebilir bir versiyonu da 2008 yılında ortaya çıktı.

Köşeli ve iri tasarımıyla tam bir SUV formunda olan otomobil üretilmeye başladığı ilk tarihten itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hummer, 2. ve 3. jenerasyonuyla savunma ve arazi aracı kimliğinden uzaklaşıp daha fazla yol aracı olabileceğini ve konfor sunabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Bugüne geldiğimizde ise GMC markası efsane modeli tam elektrikli olarak 20 Mayıs tarihinde tekrar ortaya çıkaracağını Super Bowl’da yayınlanacak 30 saniyelik bir reklam ile duyurdu. Otomobilin 1000 beygir güç ve 15 bin Nm’nin üzerinde tork üreten üniteye sahip olması “her lastikte bir elektrik motoru” fikrini akıllara getiriyor. Resmi detaylar içinse 20 Mayıs 2020 tarihini bekleyeceğiz.

Hummer üretimi GMC’nin H3 bancını 2009 yılı Temmuz ayında kapatmasıyla sona ermişti. GMC, Avis Araç Kiralama Şirketi için özel bir Hummer filosu üreterek son üretimini yapmıştı. Rusya’da lisanslı olarak üretilen H2 versiyon Hummer üretimi ise 2006 yılıyla 2009 yılları arasında üretildi.