Efsane sporcu hibrit teknolojisiyle üretilecek!

Yaklaşık 13 yıl önce yollarla buluşan R35 kodlu Nissan GT-R, markanın geçirdiği zor dönemlerden dolayı en erken olarak 2023 yılında yenilerek yollarda olacak. AutoNews’ın haberine göre yeni otomobil hibrit motor teknolojisiyle üretilecek. Yeni GT-R, kinetik enerjiyi dönüşütren ve tekrar kullanılmasını sağlayan bir sisteme sahip olacak.

Bu fikirler kulağa hoş gelse de teknolojik anlamda da yenilenecek olan otomobilin fiyatının da tuzlu olacağı belirtiliyor. Hibrit teknolojisiyle birlikte Nissan’ın ne tarz bir şanzıman kullanacağıyla alakalı da bir açıklama henüz yok.

Yeni GT-R sahip olacağı yeni nesil teknolojilerle birlikte kimle rekabet edeceği de merak konusu. Önden motorlu, hibrit ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olması planlanan GT-R, 911 Turbo gibi modellerle rekabet içinde olacağa benziyor. Alternatif bir rakip düşünüldüğünde ise Honda’nın yeni nesil NSX otomobili de GT-R’ın rakipleri arasında olabilir. NSX dört tekerlekten çekişli ve hibrit teknoloji bir motor sistemine sahip.