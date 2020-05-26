Egea SUV mi geliyor?

İngiltere’de yayınlanan haftalık otomobil dergisi Auto Express’in FCA Grubu Fiat Marka Direktörü Oliver François ile yaptığı röportaja göre yeni jenerasyon Egea, SUV gövde tipiyle de üretilebilir. Hatta François, “Yeni nesil Tipo’nun SUV modellerle alakalı yeni bir yere taşınması gerekiyor.” dedi.

Tofaş’ın Egea/Tipo’nun geliştirilmesinde global anlamda önemli bir rol oynadığını biliyoruz. 2016 yılında yollarla buluşan Egea’nın bu senenin sonunda 2021 yılının başında makyajlı versiyonunu tanıtılacağı Fiat Türkiye Marka Müdürü Altan Aytaç tarafından özel olarak açıklanmıştı ancak pandemi sebebiyle bir gecikme yaşanır mı belirsiz…

Tüm bu durumların haricinde markanın en önemli modellerinden biri konumunda olan Tipo’nun yeni jenerasyonu için farklı alternatiflerin olduğu belirtiliyor. Markanın rekabet hâlinde olduğu diğer gruplar incelendiğinde Fiat’ın yapabileceği şeyin ne tarz olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Buna en yakın örnek ise Kia’nın kompakt sınıftaki modeline olan SUV dokunuşu Xceed oluyor.

Oliver François, “Tipo ürün gamı içerisinde muhtemelen yeni bir versiyon görebilirsiniz. Bu Tipo’nun üzerinde veya altında olabilir ama muhtemelen Qashqai tarzında olacak.” dedi. Ayrıca François, “Fiat ürün yelpazesinde böyle bir bölüm çok fazla gecikmeden olmalı ve bunun bizi beslemeli gerekmeli” diye de ekledi.