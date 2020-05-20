Egea’nı mayısta al taksitlerini eylülde öde!

Fiat, Mayıs ayına özel düzenlediği satış kampanyası ile otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Düşük faiz avantajları ve kredi erteleme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla Egea Ailesi'nde 50 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajı geçerli oluyor.

3 ay erteleme imkanı da sunulan kredi kapsamında, ilk ödemeler Eylül ayında başlıyor. Egea Sedan modelleri için geçerli olan “otomatik vites hediye” kampanyası da Mayıs ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Corona virüsü (Covid-19) salgınında, herkesin sağlığı için özveriyle görev yapanları da unutmayan Fiat ayrıca, sağlık çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sunuyor.