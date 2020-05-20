Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Egea’nı mayısta al taksitlerini eylülde öde!

Fiat, Mayıs ayına özel ödemeleri üç ay boyunca erteliyor. Marka otomobil satın almak isteyenlere Egea modellerinde 50 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0.99 ile faiz imkanı sunuyor. Ayrıca Fiat, 3 ay erteleme imkanı sunulan kredi kampanyası ile ilk ödemeler Eylül ayında başlıyor.

Sozcu.com.tr
11:29 -
Haberler Otomotiv
Egea’nı mayısta al taksitlerini eylülde öde!

Fiat, Mayıs ayına özel düzenlediği satış kampanyası ile otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Düşük faiz avantajları ve kredi erteleme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla Egea Ailesi'nde 50 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajı geçerli oluyor.

3 ay erteleme imkanı da sunulan kredi kapsamında, ilk ödemeler Eylül ayında başlıyor. Egea Sedan modelleri için geçerli olan “otomatik vites hediye” kampanyası da Mayıs ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Corona virüsü (Covid-19) salgınında, herkesin sağlığı için özveriyle görev yapanları da unutmayan Fiat ayrıca, sağlık çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sunuyor.

Corona faiz Fiat Mayıs ayı otomobil Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more