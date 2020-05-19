Elektrikli otomobil satışları da geriledi!

Reuters’ın haberine göre BNEF, 2020 yılı içten yanmalı yani geleneksel motorlu araçların satışlarının yüzde 23 gerileyeceğini tahmin ediyor. Otomobil satıcılarının geçici olarak kapatılması, sokağa çıkmaya yasağı ve değişen tüketici eğilimleri, BNEF’nin yıllık küresel raporuna göre elektrikli otomobilleri de etkileyecek.

BNEF Taşımacılık Üst Yöneticisi Colin McKerracher, “Covid-19 salgını global otomobil satışlarında 2020 yılında kriz oluşturdu. Uzun dönemde de bu yörünge pek fazla değişmedi. Ama pazar gelecek 3 yıl içerisinde inişli çıkışlı olacaktır” dedi.

BNEF’nin tahminine göre elektrikli otomobillerin 2040 yılındaki kullanımı bugüne göre yüzde 31 artmış olacak ve satışlardaki artışlar ise bugünden yüzde 58 daha fazla olacak. Bu yıl sonunda satılması tahmin edilen elektrikli otomobil sayısı ise 1.7 milyon adet.

Bu tahminlerin yörüngesinde 2040 yılında dünyanın 290 milyon adet şarj istasyonuna ihtiyacı olacak e bunun 12 milyonu halka açık yerlerde ve geri kalanları da ev, işyeri ve özel ticaret sitelerinde olacak.