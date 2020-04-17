Elektrikli otomobillerde maliyetler düşüyor!

Delphi Technologies, elektrikli araçlarda ihtiyaç duyulan güç ve elektronik sistemlere yönelik çalışmalarına “hepsi bir arada” ünitesiyle devam ediyor. Araçlarda kullanılan elektronik donanımların maliyetleri yıllar içerisinde artış gösteriyor. Örneğin 1977 yılında ortalama bir otomobil 110 Dolar değerinde elektronik donanımlar içerirken, günümüzde bu miktar 2.000 Dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Elektrik motorlu otomobillerin en büyük maliyet kalemleri ise batarya ve doğru akımı(DC), alternatif akıma(AC) çeviren dönüştürücüler. Yüksek maliyetli ve başarısızlığa eğilimli bir donanım olarak öne çıkan bu dönüştürücülerin, motora yakın konumlandırılması yüksek sıcaklık, nem, tuz, titreşim ve her türlü sıvı gibi zorlu ortamlara dayanıklı olmasını gerektiriyor.

Delphi Technologies, ise tüm bu maliyetli ve komplike yapıdaki elektronik donanımlara karşı daha az kablo, daha küçük bir üniteyle çözüm üretiyor. Normalde bir elektrikli araçta ayrı ayrı yapılanan elektromotor, li-ion batarya ve güç dağılımını yöneten kontrol sistemlerini bir araya topladığı “hepsi bir arada” ünitesi, araç üreticilerine hem tasarımda ergonomi hem de maliyet avantajı sağlıyor. Maliyetteki kazanç ise otomobil başına 1000 dolar olarak belirtiliyor.