Elektrikli otomobillerin şarj sorunu böyle çözülecek

Elektrikli araç sürücülerinin en çok arzuladığı şey zahmetsiz şarj. Sürücüler; hemen boş bir şarj istasyonu bulmak, parola ve izinle uğraşmadan erişim sağlamak ve şarj süresini verimli geçirmek istiyorlar. Ancak mevcut durum bu noktadan çok uzak. Elektrikli araç sürücülerinin akıllı telefonlarında ortalama altı adet şarj uygulaması bulunuyor ve sürücüler beşten fazla şarj kartıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Şarj istasyonlarındaki fiyatlar da büyük değişiklik gösterebiliyor.

Bosch Grubu Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri Başkanı Elmar Pritsch, “Şarj hizmetlerimizle Avrupa çapındaki en büyük şarj istasyonu ağlarından biri için evrensel bir anahtar geliştiriyoruz. Bunu yaparak da elektrikli mobiliteyi daha ulaşılabilir bir hale getiriyoruz.” dedi. Bosch, şarj istasyonu çözümünü özel ve kurumsal müşterileri için hizmete sunuyor. Lokasyon bazlı hizmetlerle sürücüler, şarj dolum süresini daha verimli kullanabilecek.

Bosch geliştirdiği uygulamayla 16 Avrupa ülkesinde 150 binden fazla şarj istasyonunu uygulama üzerinden kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Fiyatlar, şarj istasyonunun doluluk oranı, hızlı şarj özelliği gibi tüm detaylar uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

“Mobil uygulama üzerinden şarj istasyonlarına kolay erişim”

Sıkıca örülmüş bir şarj istasyonu ağının varlığı, elektrikli otomobil satın alma kararı için kritik önem taşıyor. Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW), Almanya'daki kamusal ya da yarı-kamusal şarj istasyonu sayısını Mart 2020 sonu itibarıyla 27.730 olarak açıkladı. Bu sayı yüksek olsa da 200'den fazla servis sağlayıcısının sunduğu farklı tip şarj istasyonu erişim kartları, sadece bazı şarj istasyonlarında geçerli oluyor. Aynı zamanda, pek çok farklı fiyat sistemi, fiş tipi ve anlaşma şartları mevcut.

Bosch'un Avrupa çapındaki şarj istasyonu ağı ise şu anda tek bir uygulama platformundan erişilebilen 150.000'den fazla şarj noktası içeriyor. Şirket, operatörler ile kontratlar imzalayarak ve dolaşım teknikleriyle şarj istasyonlarını birleştirerek bu ağı kurdu. Sonuç olarak, Almanya'da bulunan 27.500'den fazla şarj istasyonu bu ağın parçası oldu. Elektrikli araç sürücüleri Bosch'un ‘Charge My EV' uygulamasını ya da ‘Clever Laden' gibi ortak hizmet sağlayıcıları kullanarak, gerek kendi semtlerinde gerek seyahatleri sırasında boş şarj istasyonları bulabiliyor. Sürekli büyüyen Bosch şarj istasyonu ağının, 2020 sonuna kadar Avrupa genelinde 200.000 şarj istasyonuna ulaşması bekleniyor.