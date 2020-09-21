Elektrikli tır üreticisinin CEO’su istifa etti!

Reuters’ın haberine göre marka CEO’su Trevor Milton yönetim kurula giderek istifasını gönüllü olarak sundu. Stephen Girsky ise firmanın daha verimli olması için CEO’luğa atandı. Hindenburg Reserch firması Nikola’nın hisselerini sert bir biçimde düşüren açıklamanın Milton tarafından yapıldığını belirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Milton yaptığı açıklamada şirket yatırımcıları ve büyük otomobil üreticilerini teknoloji konusunda yanlış yönlendirmişti. Nikola tanıtım videosunda çalışan bir TIR görüntüsü yayınlamıştı. Ayrıca firma 1.3 milyon dolar nakite sahip bir şirketin milyar dolar değerinde siparişte bulunduğunu açıklamıştı. Bu rapordan sonra ise firmanın değer yüzde 11’in üzerinde gerilemişti.

NIKOLA NEDİR?

Amerika merkezli firma geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojen yakı hücreli ve elektrikli ticari araç üretimi gerçekleştiriyor. Şirket birçok büyük üretici tarafından desteklenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2014 yılında kurulan Nikola sıfır emisyon hedefiyle yola çıktı. Şirketin bugünkü değeri 14 milyar dolar olarak gösteriliyor.