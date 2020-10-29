Elektrikli Transit için geri sayım dolmak üzere

Türkiye’de üretilen ilk hibrit motorlu ticari araç olan Transit Custom’dan sonra şimdi de sıra tam elektrikli Transit’te. Ford markasının 2019 yılında açıkladığı elektrikli araç stratejisi kapsamında, ticari araç segmentinde önemli yeri olan Transit’in elektrikli versiyonu olacağı belirtilmişti.

Marka CEO’su Jim Farey, elektrikli Transit’in 2021 yılında Avrupa pazarı için hazır olacağını, 2022 yılında da Amerika’da olacağını açıkladı. Farey, “Ford’da işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu elektrikli araçlar ticari anlamda önemli olan müşterilerimizin çalışma sürelerini iyileştirmek için önemli bir adım. Tam elektrikli ticari araç pazarının oldukça kârlı olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ford açıkladığı planda tam elektrikli Transit’in Amerika’da da satılacağını belirtmişti. 2022 yılına kadar elektrifikasyon stratejisi kapsamında F-150’ninde dahil olduğu birçok modelini yenileyecek olan marka, bu bölüme 11.5 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Elektrikli Transit ve markanın en çok satan modeli olan F-150 pikap hakkında konuşan marka CEO’su, Ticari araçlar elektrikli araç üretimi konusunda kritik bir bileşen konumunda. Bu alanda lider olarak, tamamen elektrikli Transit ve F-150’den başlayarak, işletmelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ford, sadece elektrikli Transit veya başka model üretmekten ziyade bu oluşuma birbirini tanıyan filolar ve a’dan z’ye dijital olan ürünlerini eklemeyi hedefliyor, bu gelişim için çalışıyor.” dedi.

Ford Transit markanın Gölcük’te yer alan fabrikasında üretiliyor. Ford burada ürettiği Transitleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. Bu tesiste yıllık olarak 160 bin adet Transit üretimi gerçekleştiriliyor. Ford, Transit’in haricinde bu tesiste Tourneo, Custom ve bu araçların hibrit motorlu versiyonlarının da üretimini gerçekleştiriyor.