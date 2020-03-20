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Elon Musk, ‘Gerekirse solunum cihazı yaparız!’

General Motors, Ford, FCA ve Ferrari'den sonra Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla da ihtiyaç durumunda tıbbi solunum cihazı üreteceklerini Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden belirtti!

Sozcu.com.tr
11:16 -
Haberler Otomotiv
Elon Musk, ‘Gerekirse solunum cihazı yaparız!’

Corona virüsü yüzünden paniğe kapılmayı daha önceden “aptallık” olarak nitelendiren Elon Musk, önce California’daki Fremont fabrikasındaki üretime ara verdi şimdi de yaşanılacak herhangi bir tıbbi solunum cihazı eksikliğinde firmalara destek vereceğini söyledi.

Marka çok kısa bir süre önce Fremont’taki üretime ara verdiğini duyurmuştu. Sosyal medyada bu paylaşımı yapan Musk’a bazı takipçileri üretim hacminde boş kalan alanları tıbbi solunum cihazları için kullanabilir, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz yaklaşımına, “Eğer ihtiyaç olursa biz solunum cihazı üreteceğiz.” diye cevap verdi.

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