Elon Musk ne kadar ciddi?

Tesla’nın sahibi Elon Musk sosyal medya hesaplarını aktif ve doğru kullanan kişilerden biri. Bu yüzden yaptığı paylaşımlarıyla gündem olup dikkat çekebiliyor. Musk en son yaptığı paylaşımda aslında yeni bir “Giga Factory”‘nin yapılacağını mı duyurdu diye düşünmedik değil.

Markanın yıllık yüz binlerce üretim kapasitesi olan, dev tesisine bu isim veriliyor ve Tesla Amerika’nın Nevada ve Buffalo bölgelerinde bu üretim alanları bulunuyor. Hatta ikinci tesis enerjisinin bir kısmını güneş panellerinden kendi üretiyor.

Musk, son yaptığı paylaşımda “Giga Texas?” sorusunu takipçilerine sordu ve bu soruyu cevaplayan 305 bin 724 kişinin yüzde 80.2’si evet anlamına gelen “Hell yeah” cevabını verdi. İlerleyen saatler içerisinde Musk sosyal medyada yer alan konumunu Austin, Texas olarak değiştirdi.

Tesla’dan veya Musk’tan Giga Factory Texas ile alakalı tarih ve detaylı bir bilgi paylaşımı durumu henüz gerçekleşmedi. Marka Çin’de bu yıl devreye aldığı fabrikasında Model Y ve Model 3 otomobillerinin üretimini gerçekleştiriyor. Markanın yoğun ilgi gördüğü Avrupa bölgesinde ise yeni yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Berlin şehrinin çok yakınlarında bir arazi satın alan Tesla bu lokasyonda yeni bir Giga Factory kuracağını açıklamıştı.

Tesla bu ilerleyişi sonunda hisse senetlerinde hızlı bir yükselişle de dikkat çekiyor. Markanın geleceğine olan güvenli bakış açısı, yatırımcıları kendine çekiyor. Böylelikle markanın değeri de en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen’i geçti. Tesla’nın piyasa değeri 1 milyar doları aştı!