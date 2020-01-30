Elon Musk ve Cybertruck yolda yakalandı!

Markanın tanıtımıyla büyük bir gündem yarattığı modeli Cybertruck, Amerika’da hareket halindeyken yakalandı. Aracın içinde markanın CEO’su Elon Musk ve Jay Leno bulunuyor. Aracın dışında ve içinde videoda göze çarpan kameralardan bir çekim olduğunu anlayabiliyorsunuz. Büyük olasılıkla Jay Leno’nun kanalı için çekim yapıyorlardı.

Trafikte seyir halinde olan Cybertruck, trafikte seyir halindeyken gri renkli bir diğer Tesla olan Model 3 tarafından takip ediliyor. Teslarati internet sitesinin verdiği bilgiye göre Cybertruck, Musk ve Leno Tesla Design Center Hawthorne California’dan yola çıktı. Büyük olasılıkla da Model Y hakkında da bir çalışma bu buluşmada söz konusuydu.