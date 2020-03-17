Emisyon azaltmak için farklı bir adım attılar!

Şirket, özellikle yeni otomobillerin dağıtım depolarına ve bayiliklere taşımasında hala kamyon taşımacılığının yaygın olarak kullanıldığı Avrupa’da, demir yolu taşımacılığını her geçen gün daha fazla tercih ederek, emisyonları daha da azaltma sürecini yaşıyor.

Örneğin, Belçika, Ghent merkezli üretim tesisi ve kuzey İtalya’daki amaca uygun bir depo arasındaki yolda demir yolu taşımacılığının tercih edilmesi, CO2 emisyonlarını neredeyse yüzde 75 oranında azalttı. Ghent’ten Avusturya’daki ikinci bir depoya kadar ulaşan başka bir rotada demir yolu taşımacılığına geçilmesi sayesindeyse, emisyonlar neredeyse yarı yarıya azalmış oldu.

Şirket, plan kapsamında 2018 ile 2025 arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor. Bu hedef, lojistik dahil tüm operasyonel emisyonlarda yüzde 25’lik bir azalma sağlanmasını gerektiriyor. 2025 planı, Volvo Cars’ın 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefine yönelik atılmış somut bir adımı temsil ediyor.

Volvo Cars, ayrıca Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde demir yolu taşımacılığını daha geniş ölçekte kullanmak istiyor. Şu anda, otomobiller Çin merkezli üretim tesislerinden haftada iki kez trenle Belçika’daki Ghent limanına taşınıyor. Diğer tren bağlantıları, yeni Volvo otomobillerini Çin ve Rusya’daki bölgesel depolara ulaştırıyor.

ABD’de, şirketin Güney Carolina, Charleston merkezli üretim tesisi, yeni otomobilleri, Kuzey Amerika’daki şehirlerde yer alan depolara köklü bir demir yolu kargo ağı üzerinden taşıyor. Bu trenler, şimdiden haftada düzinelerce kamyonun taşıyacağı yükün eşdeğeri yükü taşıyorlar. Bu rakamın, gelecek nesil XC90 üretime girdikten sonra daha da artması bekleniyor.

Volvo Cars Üretim ve Lojistikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela, “Tüm operasyonlarımızdaki emisyonları önemli ölçüde azaltmayı planladığımızı söylediğimizde gerçekten ciddiydik. Lojistik ağımız bu bulmacanın sadece bir parçası, ama önemli bir parçası. Bu yaptığımız uygulama, çevre üzerindeki etkimizi anlamlı ve kararlı adımlarla azaltma vaatlerimiz için bir örnek teşkil ediyor” dedi.