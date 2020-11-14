Emniyet kemerine ‘ışıklı’ uyarı

Skoda'nın Simply Clever laboratuvarlarında geliştirilen yenilikçi LED emniyet kemeri tokasında, geleneksel kırmızı düğme yerine kristal desenlerin olduğu yeni bir ışıklandırma bulunuyor. En başta beyaz olarak yanan ve emniyet kemeri tokasının yerini gösteren teknoloji, koltuğa birisi oturduğunda LED'lerin kırmızıya dönmesini sağlıyor. Emniyet kemeri takıldığında ise, LED ışıklandırma yeşile dönerek kemerin başarılı bir şekilde bağlandığını gösteriyor. Bu yeşil ışık ise, bir süre sonra beyaza dönüyor.

Akıllı LED emniyet kemeri tokası, özellikle çocukların emniyet kemeri bağlayıp bağlamadığından emin olmak için son derece kullanışlı bir özellik olarak da öne çıkıyor.