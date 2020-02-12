En az yakan Subaru olabilir mi?

Subaru’nun ilk defa 1997 yılında ürettiği SW gibi ama yerden yüksek bir gövdeye sahip olan otomobili Forester, 2018 yılının sonunda en yeni jenerasyonuyla yollara çıktı.

Yeni otomobil bir önceki versiyona göre şasesiyle, güvenlik donanımlarıyla ve hibrit motoruyla bu değişimi açık bir şekilde gösteriyor.

5. jenerasyon Forester dışarıdan bir önceki versiyona göre çok ciddi bir farklılığa tasarım açısından sahip değil. Otomobilin farları ve ön tamponu yeniden tasarlanmış ve motor ızgarasıyla kaputta farklılıklar var.

Otomobilin yan profiline göz attığınızda ise aracın yerden yüksek duruşunu destekleyen plastik detaylar hemen dikkatinizi çekecek. Bu detaylar Forester’ın maceracı karakterini dışarıya çıkarıyor.

Forester’ın yan profildeki en önemli farklarından biri de mavi renkli, hibrit ve elektrik vurgusu yapan e-BOXER logosu olmuş.

Forester markanın yeni global platformu üzerine inşa edilmiş bir otomobil. Bu yüzden bir önceki versiyona göre aracın boyu 3 santimetre daha uzun. Bu fazlalık sayesinde Forester’ın iç mekanı daha geniş ve ferah diyebilirim.

Forester’ın arka tasarımına göz attığınızda ise aracın yeni olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle stoplar ve arka camın bagaj kapağına kadar uzanıyormuş gibi gözükmesi bu durumu ortaya çıkarıyor. Arka tamponda yer alan siyah ve gri renkli plastik detaylar, tek egzoz çıkışıyla da sportif gözüküyor.

Yeni otomobilin ölçülerine baktığımızda ise 4625 mm uzunluğunda, 1815 mm genişliğinde ve 1730 mm yüksekliğinde. Otomobilin dingil mesafesi 2670 mm uzunluğunda bagajı da 507 litre hacminde olduğunu görüyorsunuz.

Forester’ın içine göz attığınızda ise karşınıza üç kollu ve düğmelerle dolu direksiyon çıkıyor. Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge panelinin ortasındaki bilgi ekranı yenilenmiş ve aracın güvenlik sistemlerini gösterir hale gelmiş.

Ön konsolun tam ortasında yer alan multimedya ekranı ise bir önceki jenerasyona göre daha hassas olmuş. Bu ekranın boyutu ise 8 inç yani daha büyük olabilirdi! Ayrıca bu ekranın hemen üzerinde yer alan bir küçük ekran daha var. Bu küçük ekran ise önceki jenerasyonda renksiz ve daha kısıtlı özelliklere sahipti. Bu sefer renklenen bu ekran üzerinden aracın bir çok özelliğini ve durumu görebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde bulunan Info tuşu ekranın diğer görüntüleri göstermesini sağlıyor.

Forester'ın vites kolunun hemen arkasında ise döner bir düğme yer alıyor. Bu düğme aracın arazi programlarını ayarlayabileceğiniz X-Mode'un kontrolünü sağlıyor. Yeni Forester ile X-Mode da yenilenmiş. Önceden bir kademeli olan bu arazi modunda artık bir kademe daha var.

Düğmeyi sola çevirirseniz kar ve toprak zemine uyumlu hale gelen otomobil, düğmeyi sağa çevirdiğinizde daha zorlu olan Deep Snow ve Mud koşullarına uyum sağlar hale geliyor. Bu iki seviyeyi birbirinden ayıran en temel fark ise ESP'nin birinde açık diğerinde kapalı olması. X-Mode arazi koşullarının haricinde yokuş iniş desteği sistemini de kullanıcısına sunuyor.

Yeni Forester ile İstanbul içerisinde arazi koşullarında bir deneyim gerçekleştiremedim bunun en temel sebebi ise zamansızlıktan kaynaklı diyebilirim. Ancak Forester’ı şehir içine ne kadar uyumlu olup olmadığı anlamında kullanmış oldum.

Forester’ın en önemli yeniliklerinden biri ise aracın kalbi. Otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümünden nasibini alan Forester, 2 litrelik atmosferik motoruna ek küçük bir elektrik motoruyla yakıt tüketimini azaltıp, performansını arttırmayı başarmış.

İçten yanmalı motor 150 beygir güç üretirken elektrik motoru 16 beygir güç üretiyor. Küçük bir batarya paketi bulunan otomobil tam şarjla 1.6 km'lik mesafe gitmeyi vaad ediyor. Menzilden de tahmin edeceğiniz gibi aracın pillerinin şarj edilmesi de bir o kadar çabuk oluyor.

e-BOXER motor sayesinde Forester daha ekonomik bir otomobil olmuş ancak benim beklentim biraz daha yüksekti diyebilirim. Yeni otomobil elektrik motoru sayesinde yüzde 10 daha az yakıt tüketim değerini kullanıcısına sunuyor. Forester ile şehir içinde hareket halindeyken elektrik motorunun yalnız başına çalışmasından ziyade benzinli motora ek olarak çalıştığını kolayca fark ediyorsunuz.

Sürüş hissi bakımından otomobil, oldukça konforlu bir kabin sunuyor. Rüzgar, yol ve motor sesi gibi durumları tamamen ortadan kaldıran yeni otomobil, iç mekanda kullanılan materyallerle de kullanıcısını şımartmayı beceriyor.

Otomobili kullandığım süre içerisinde 300 km mesafe kat ettim. Bu süre boyunca bana verdiği yakıt tüketim değeri ise 9.8 lt / 100 km idi.

Yeni Forester e-BOXER ülkemizde e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xlusive adı altında 3 farklı donanımla satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 402 bin 728 TL olarak belirtilmiş…