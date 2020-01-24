Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

En az yakıt tüketmek için yarıştılar!

Toyota tarafından, Türkiye’de düzenlenen “Toyota Hybrid Challenge” yarışması tamamlandı. . Toyota Plazalarda gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinde 2 bin 313 kişi katıldı. Yarışmada Toyota hibrit otomobil ile 100 kilometrede 1,0 litrelik yakıt tüketimi derecesi elde edildi.

Sozcu.com.tr
14:38 -
Haberler Otomotiv
En az yakıt tüketmek için yarıştılar!

Toyota Plaza Elpa'da hibrit deneyimini yaşayan Muhammed Uğur 100 kilometrede 1,0 litrelik yakıt tüketimiyle muhteşem bir sonuca imza atarak birinci oldu. İkinciliği Toyota Plaza Yiğitvar'da yarışan 1.1 litrelik tüketimiyle Yusuf Çuhacı alırken, Toyota Plaza Nataş'ta yarışmaya katılan Mert Açıkgöz de 1,4 litre ile üçüncü sırada yer aldı.

ÜNLÜLER DE YARIŞTI

“Toyota Hybrid Challenge” yarışmasına aralarında Burcu Esmersoy, Arda Türkmen, Ümit Erdim ve Emre Karayel gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimler de katıldı. Toyota'nın Türkiye Youtube kanalında yayınlanan “Toyota Hybrid Challenge” yarışmasında mücadele eden ünlü isimler arasından birinciliği 100 kilometrede 3,2 litrelik yakıt tüketimiyle Arda Türkmen azandı.

Burcu Esmersoy hibrit otomobil Türkiye YouTube
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more