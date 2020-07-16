En büyük sanayi kuruluşları arasında 95. sıradalar

Petlas, ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, 95. sıraya yükseldi. Petlas'ın 2019 yılı üretimden net satışları 2.172.402.158 TL düzeyinde gerçekleşti. Marka, bir önceki yıl listede 98. sırada yer almıştı.

Markanın bu başarısında, sektöründe lider olduğu Ar-Ge alanının yanı sıra, kapasite ve marka yatırımlarıyla, artış gösteren ihracatının da etkili olduğunu söyleyen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, “Yapılan yatırımlar doğrultusunda sağlanan kapasite artışı ve bu artışın değere dönüşmesini hızlandıran marka yatırımları, Petlas'ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle, premium binek araçları dahil birçok yeni segmentte başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimizle, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden İHA'lara, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üretiyoruz ve bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyoruz” dedi.

Petlas'ın 2019 yılı üretimden net satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 18 büyüme kaydederken, 2015 yılından bu yana kaydedilen büyüme yüzde 147 düzeyinde oldu.