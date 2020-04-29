En ekonomik E-Serisi olabilir mi?

Mercedes markası geride bıraktığımız mart ayında yeni E-Serisi modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Her ne kadar sanal bir ortamda bu otomobili tanımı yapılmış olsa da tasarımı, teknolojisi ve motorlarında ciddi değişiklere sahip diyebiliriz.

Yeni E-Serisi ülkemiz yollarında buluşmadan hemen öncesinde marka 1.6 litrelik dizel motorlu versiyona sahip olan E200 d modelinin satışına Türkiye’de de başladı.

Teknik detaylarla sizi boğmadan önce bu versiyonun diğer E-Serisi modellerinden ne tarz tasarım farkları var onlarla başlayalım.

Öncelikle bu otomobili ilk defa gördüğünüzde tasarım anlamında alışkın olduğumuz E-Serisi’nden farklar bulmanız çok zor.

E-Serisi’nin imzası olan çift biçimde tasarlanmış gündüz farları ilk bakışta size merhaba diyor.

Donanımından kaynaklı olarak motor ızgarasının üzerinde, kaputun hemen ucunda bulunan marka yıldız logosu sürücü koltuğundan ileriye doğru baktığınızda hep önünüzde.

Aracını yanına geçtiğinizde ise bolca detay yerine gözün takılmadan baştan sonra rahatça gidebileceği alışkın olduğumuz marka çizgisi hakim.

Otomobilin arkasına göz attığınızda ise kristal detaylarla süslü stoplar özellikle gece sürüşlerinde herkes tarafından fark edilebilir olmanızı sağlıyor.

Arka kısımda bir diğer unsur ise birer egzoz gibi gözüken ama öyle olmayan difüzör. Bu parçanın krom bir çıtayla işlenmiş olması E-Serisi’nin elegan duruşunu desteklemiş.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise 2016 yılında ilk defa bu modelle tanıtılan bir uzay mekiği kokpitini andıran büyük ekranlar sizi karşılıyor.

Her biri 12.3 inç boyutunda olan bu ekranlardan biri gösterge panelinin işlevini görürken diğeri de multimedya sisteminin çalışmasını sağlıyor.

Üç kollu direksiyon üzerindeki düğmeler sayesinde aracın yol bilgisayarına, hız sabitleme sistemine kolayca erişebilir ses sistemi üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz.

Direksiyonun hemen arkasında bulunan vites kulakçıkları sayesinde ise vitesleri değiştirmek için bilgisayardan daha önce davranabilirsiniz.

Gelelim E-Serisi’nin boyutlarına. Otomobil 4923 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe ve 1468 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca otomobilin aks mesafesi ise 2939 mm olarak belirtilmiş.

1.6 litre dizel motorlu otomobilin ağırlığı ise 1705 kg olarak belirtilmiş ve bagaj hacmi de en az 540 litre.

Şimdi ise sıra en çok merak edilen bölümlerden biri olan motora geldi. Test otomobilimiz markanın diğer modellerinde de kullandığı 1.6 litrelik dizel motora sahip.

Bu motor çift turbo beslemeli olarak ilk etapta kardeşlerinden ayrılıyor. 160 beygir güç ve 360 Nm tork üreten ünitenin gücünü aktarma görevini de 9 ileri tam otomatik şanzıman yerine getiriyor.

Teknik detaylar ışığında 1705 kg ağırlığındaki E200 d 0’dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaşmayı başarıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 226 km/s olarak belirtilmiş.

Otomobille seyahate çıktığınızda ise ilk etapta motorun çalışma sesi işlerin pekte beklenilen gibi olmayacağını hissettiriyor. Özellikle markanın diğer E-Serisi modellerinde kullandığı motorlara kıyasla daha cılız bir sesle çalışması bunu düşünmenize sebep verse de dizel motorun titreşimli sesi bu konu üzerinde çok fazla durmanın bir anlamı olmadığını gösteriyor.

Sürüşe başladığınızda ise E-Serisi’nin sizi yoldan tamamen soyutladığını fark ediyorsunuz. Yol, rüzgar ve motor sesi kabinde gerçekten çok az derecede hissediliyor. Ayrıca iç mekandaki ambiyans aydınlatmalar, Command ekranlar ve ahşap doku kendinizi iyi hissettirme konusunda gerçekten çok başarılı.

Otomobille ani bir hızlanma istediğiniz zaman 9 ileri otomatik şanzımanın gaza basma şiddetinize göre yardımınıza koşması oldukça mutluluk veriyor. Ancak 1.6 litrelik motorun gücü iyi bir şekilde arka lastiklere aktarılsa da yetersiz hissettirebiliyor.

Otoyol sürüşlerinde belirli bir hızın üzerine çıkmak istediğinizde bu durumun zaman ve yakıt tüketimi açısından pekte mantıklı olmadığını fark ediyorsunuz.

Tüm bu durumları göz önünde bulundurduğunuzda otomobilden beklentilerinizi tekrardan gözden geçirmenizde fayda var. Evet bu motor performans açısından sizi tatmin etmeyebilir ama beklentileriniz de bir E63 AMG de olmamalı.

Ben otomobili kullandığım 400 km’lik mesafe boyunca hem şehir içi hem de şehir dışı tarzında sürüş deneyimi gerçekleştirdim. Bu detaylar ışığında otomobil bana 6.9 lt / 100 km gibi gayet makul bir yakıt tüketim verisi sundu.

Sonuç olarak E200 d sahip olduğu konforu, ekonomik motoru ve prestijli yapısıyla herkesin gönlünü çalabilir. Lüks bir duruşa en ekonomik biçimde sahip olmakta bence gayet mantıklı.

E-Serisi’nin 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonunu 543 bin TL’den satın alabiliyorsunuz.