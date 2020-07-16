En güçlü V8 motorlu Mercedes!

Bugüne kadar seri üretimde sunulan en güçlü AMG V8 motor, gelişmiş aerodinami ve en iyi sürüş dinamiklerine sahip olduğu iddia edilen bu otomobil markanın sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimin beden bulmuş hali durumunda.

Yeni süper spor otomobil, markanın motorsporlarındaki geçmişini ve uzun yıllara dayanan otomobil geliştirme deneyimini bünyesinde barındırıyor. Ortaya ise 730 hp güce sahip bir V8 motor, etkin bir aerodinamik gövde ve heyecan uyandıran bir tasarıma sahip benzersiz bir otomobil çıkıyor.

Black Series, 2006 yılından bu yana Mercedes-AMG'de çok özel otomobilleri temsil ediyor. Bu, ödün vermeyen sportif yapı, etkileyici tasarım ve motorsporlarından seri üretime aktarılan teknoloji anlamına geliyor. Ayrıca Black Series, özel ve nadir otomobil anlamına geliyor. Bir yol otomobili olarak geliştirilse de yüksek performanslı pist kullanımını destekliyor.

Markanın mühendisleri 4.0 litrelik Biturbo motoru kapsamlı bir şekilde elden geçirdi ve güç karakteristiği veya tork üretimi gibi nitelikleri çok daha iyi bir seviyeye taşıdı. AMG GT ailesinin bugüne kadarki üyelerininkinden bile daha fazla güç, çok hassas gaz tepkileri ve yüksek devir çevirme istekliliği olmak üzere kesin bir hedef belirlendi ve uygulandı.

V8 motorlarda yaygın olarak iki tip uygulanıyor. Bunlardan biri AMG'nin de bugüne kadar tüm motorlarında uyguladığı ve her bir silindir sırasındaki krank pimlerinin birbirine 90 derece açıyla durduğu “Cross-Plane”.

Önden bir Cross-Plane krank miline bakıldığında ismini aldığı çarpı görülebiliyor. Bu yapının avantajı yüksek çalışma karakteri ve alt devirlerden itibaren yüksek tork üretimi sunuyor olması. Ve bir diğer önemli özellik ise karakteristik V8 sesi. AMG mühendisleri, hacmi ve buna bağlı olarak güç potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek için 4,0 litrelik V8 Biturbo motorun egzoz tarafını motorun iki silindir sırasının içine; “V”ye yönlendirdi.

Aslında GT Black Series'teki yeni motor, kuru karter yağlamalı AMG 4,0 litrelik V8 Biturbo motora dayanıyor ancak çok sayıda değişiklik nedeniyle şirket içinde M178 LS2 kodu ile anılıyor. Bu motor 6.700-6.900 d/d aralığında 730 hp (537 kW) güç ve 2.000-6.000 d/d aralığında 800 Nm tork üretiyor. Yeni eksantrik milleri ve yeni egzoz manifoldları, yeni ateşleme düzenine uyarlanırken böylece gaz tepkileri daha da iyileşiyor.

Tıpkı AMG GT 4-Kapı Coupe'nin en üst versiyonunda olduğu gibi Twin-Scroll turbo beslemeler sürtünme önleyici rulmanlara sahip ve bu onların tepkilerini iyileştiriyor. Ayrıca Black Series'te turbolarda daha büyük paller bulunuyor. Böylece iki turbo saatte toplam 1.100 kg hava basabiliyor. Doğrudan bir karşılaştırma yapmak gerekirse AMG GT R'de turbolar saatte 900 kg hava basıyor. Sürekli 7.000 d/d risk teşkil etmiyor ve maksimum devir sayısı 7.200 d/d ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.

0-200 KM/S HIZLANMA 9 SANİYENİN ALTINDA

0'dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşan sporcu 9 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 200 km/s hıza ulaşıyor. Maksimum hız ise 325 km/s. Motorun gücünü yedi kademeli çift kavramalı AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzıman ile arka aksa iletiyor. Şanzıman tüm AMG GT modellerinde olduğu gibi ideal ağırlık dağılımı için Transaxle şeklinde arka aksta konumlandırılıyor. Şanzıman, AMG GT Black Series için optimize edilerek daha yüksek olan 800 Nm torka uyarlandı.

Motor ve şanzıman arasındaki bağlantı, tork tüpü ile sağlanıyor. Karbondan üretilen tork tüpü sadece 13,9 kg ağırlığa sahip ve AMG GT'de kullanılan alüminyum örneğe göre yüzde 40 daha hafif. Tork tüpü, motor ve Transaxle aktarma organı içindeki şanzıman arasında son derece esnek ve burulmaya karşı rijit bir bağlantı oluşturuyor.

Fabrika çıkışı standart lastik olarak “yumuşak hamur” olarak adlandırılan ve yanaklarında AMG GT Black Series'in siluetinin yer aldığı Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO1A sunuluyor. Ayrıca opsiyon olarak daha yüksek ısılarda kullanmak üzere “sert hamur” da tercih edilebiliyor. Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO2 AMG Performance Center üzerinden sipariş edilebiliyor ve üzerinde Fransız lastik üreticisinin motorsporları etiketi bulunuyor. Önde 285/35 ZR 19 lastikler 10 J x 19 jantları çevrelerken, arkada 335/30 ZR 20 lastikler 12 J x 20 jantları çevreliyor.

Trafiğe kapalı pist kullanımları için sunulan ESP OFF modunda AMG TRACTION CONTROL, sürücüye herhangi bir ESP fren müdahalesi olmaksızın Black Series'in gücünü kullanma imkânı sunuyor. Sistemin destek seviyesi, sürücü ve pist koşullarına bağlı olarak ayarlanabiliyor. AMG TRACTION CONTROL, yeni Black Series için özel olarak ayarlandı ve gücün aktarıldığı arka akstaki patinaj seviyesini dokuz kademede ayarlama imkânı sunuyor. GT3 yarış otomobilinde olduğu gibi kontrol ESP müdahalesi olmadan tamamen motor elektroniği ile sağlanıyor.

İç mekân konsepti AMG GT Black Series'in ürün gamı içindeki konumunu vurguluyor. Özel Napa deri, siyah renkli sportif DINAMICA mikrofiber ve turuncu kontrast dikişlerle kombine ediliyor. Ön konsol ve tutma kolları yerine çekme halkaları ile donatılan yeni hafif kapı panelleri siyah DINAMICA mikrofiber ile kaplanıyor. Turuncu dikişler, mat siyah dekoratif süslemeler Gece Paketi ile iç mekân kaliteli, sportif ve modern bir görünüm sergiliyor. AMG'nin yarış tipi karbon koltukları hafif yapı ile gelişmiş yan desteği aynı potada eritiyor. Ayrıca opsiyon olarak gri kontrast dikişler de sunuluyor.

AMG'YE ÖZEL DETAYLARA SAHİP GÖSTERGE PANELİ

AMG GT Black Serisi, sürücünün önünde 12,3 inçlik gösterge paneli ve orta konsolda 10.25 inçlik multimedya ekranı olmak üzere AMG GT ailesiyle aynı tamamen dijital ekranlarla donatılıyor. Gösterge paneli “Klasik”, “Sportif” veya “Süper Spor” olmak üzere AMG'ye özgü üç farklı ekran tasarımı kullanıma sunuyor. Merkezi devir saatine sahip “Süper Spor” görünümünde, örneğin manuel vites modunda “Shiftlight” adı verilen vites değiştirme göstergesi gibi kapsamlı ek bilgiler gösteriliyor. Multimedya ekranındaki görselleştirmeler, sürüş yardımcıları, araç ve iletişim sistemlerinin animasyonlu gösterimleri de dahil olmak üzere diğer araç işlevlerini canlandırıyor.