En hızlı elektrikli otomobiller

-PININFARINA BATTISTA

Ünlü otomobil tasarımcısı firmanın son yıllardaki en önemli otomobili olan Battista, 4 elektrik motoruna sahip olan bir hiper otomobil. Bu motorlar sayesinde Battista 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabiliyor. 350 km/s maksimum hıza ulaşabilen Battista, 1877 beygir gücünde ve 450 km’lik menzile sahip.

-CZINGER 21C

Amerikalı üreticinin 21C modeli ise 1233 beygir güç üretiyor. Otomobilin tanıtımının Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda olması bekleniyor. Dünya lansmanı sayesinde aracın elektrik motorları, menzili ve teknolojisi hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak. Bu arada Czinger 21C’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 1.9 saniye!

-TESLA ROADSTER

Tesla’nın ikinci jenerasyon Roadster modeli olan otomobilinin 2022 yılında yollarda olması planlanıyor. Ancak bu aracın sosyal medyada paylaşılan hızlanma videolar, araca karşı olan iştahı daha da artıyor. Yeni Roadster 997 km menzile ve 1259 beygir güce sahip. Ayrıca otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması da 1.9 saniye… Otomobil maksimum 402 km/s hıza ulaşabiliyor.

-RIMAC C_TWO

Hırvat hiper spor otomobil üreticisi Rimac, her ne kadar geliştirdiği şarj teknolojilerinden söz ettirse de C_Two modeliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Otomobil her tekerleğinde bulunan bir adet elektrik motoru sayesinde toplamda 1914 beygir güç üretebiliyor. 650 km’lik menzile sahip olan bu aracın maksimum hızı 415 km/s iken 0’dan 100 km/s hıza da 1.85 saniyede ulaşabiliyor…

-ASPARK OWL

Japon elektrikli hiper otomobil üreticisinin geliştirdiği otomobil 0’dan 100 km/s hıza 1.69 saniye gibi oldukça iddialı bir sürede ulaşıyor. Toplam 4 elektrik motoru bulunan otomobil 2012 beygir gibi inanması zor bir güç üretimine sahip! Owl, bu kadar gücün karşılığında ise maksimum 450 km menzili kullanıcısına sunuyor. Aspark Owl ayrıca 400 km/s hıza çıkabiliyor…