En hızlı kamyonet olabilir mi?

Yaklaşık 1 aylık süre içerisinde tanıtılan araç 702 beygir güç üreten ve grubun çatısı altında bulunan Dodge Durango SRT Hellcat motoruna sahip. 6.2 litre hacmindeki, V8 silindirli ve supercharger beslemeli olan bu motor ilk defa 2015 yılında Dodge Challenger Hellcat ile tanıtılmıştı. Ardından Dodge Charger ve Jeep Grand Cherokee Track Hawk tarafından da kullanılan bu motor şimdi de pikap Ram 1500’deki yerini aldı.

Ram 1500 TRX, Ford’un popüler pikap modeli olan Raptor’un 450 beygir güç üreten motora sahip olan versiyonuyla rekabet edecek. Ama Ram’ın sahip olduğu motor Raptor’dan 250 beygir daha fazla. FCA’nın bu adımından sonra Ford’un da Raptor modelinde bir güncelleme yapması olası.

TRX 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor ve Car and Driver Dergisi’ne göre Amerika pazarında bu araç bugüne kadar üretilmiş en hızlı pikap modeli pozisyonunda. TRX’ın bu güçlü motoru sayesinde daha hızlı gidebilmek için özel olarak tasarlanan detaylara da sahip.

Aracın çamurlukları standart versiyona göre daha geniş, ayrıca yerden yüksekliği de daha büyük jant ve lastiklerinden dolayı daha fazla. Tüm bu detaylar asfalt dışı yollarda yüksek hızlarda gidebilmesi için bu araca eklendi. TRX maksimum 200 km/s hızla sınırlandırılmış durumda. Sınırlandırmanın bu seviyede olmasının sebebi ise aracın üzerindeki off-road lastikleriyle yüksek hızlarda seyahat etmenin tehlikeli olması.

Ram 1500 TRX’te özel olarak geliştirilen “Jump Detection System” programı var. Bu sistem aracın yerden zıplayacağı durumlarda motorun gücünü otomatik olarak kontrol etmek üzerine çalışıyor ve böylece hem motora hem de şanzımana zarar verilmesini engelliyor. FCA’ya göre sistem araç yere konarken motor gücü en ideal şekilde kontrol ediliyor. Bu sisteme ek olarak TRX’te bulunan filtreleme sistemi aracın zorlu off-road koşullarında tozdan ve kirden zarar görmesini de engelliyor.

Araçta standart versiyona göre farklı sürüş modları da var. Bu yeni modlar sayesinde aracın şanzıman, direksiyon hassasiyeti, dört tekerlekten çekiş sistemini ve süspansiyon sistemini konfigüre edebiliyorsunuz. Bu farklı modlar Mud/San, Rock ve Baja. Baja özellikle aracın kötü zeminlerde yüksek hızlarda gitmesi için ayarlanmış.

FCA, Ram 1500 TRX’i ekim ayından itibaren Amerika, Michigan fabrikasında üretecek.