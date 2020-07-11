En iyi hibrit otomobil oldu!

Teknolojisi, kalitesi, verimli hibrit motorları ve lüks kabiniyle öne çıkan SUV modeli NX, 2014 yılında Avrupa’da tanıtıldıktan sonra kısa zamanda beğeni toplamıştı. Ayrıca kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneğiyle de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelmişti. İngiltere’nin en büyük kullanılmış ve yeni otomobil satış platformu olan Auto Trader, Japon üreticiyi “2020 Yeni Otomobil Ödülleri” yarışmasında en iyi hibrit seçti. Lexus bu ödülü NX 300h modeliyle elde etti.

Lexus, aynı zamanda Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası, İkinci Elde En İyi Marka, En İyi Üretici, En Güvenilir Lüks Model gibi birçok ödülün de sahibi olmayı başardı.