En kaliteli marka oldular!

J.D. Power tarafından gerçekleştirilen “İlk Kalite Araştırması”nda Kia, 6. defa birinci oldu. Her yıl ekonomi ve premium sınıf ile genel klasmanda araştırma gerçekleştiren J.D. Power'ın ekonomi sınıfı araç listesinde Güney Koreli marka üst üste altıncı defa birinci oldu.

26 segmentte 189 aracın, 87 bin 282 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde Kia, 4 modeliyle yer aldı. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada marka en az arıza gösteren üretici oldu.

Güney Koreli üretici ilk 10 sıraya Soul, Sorento, Cerato ve Sedona modelleriyle girmeyi başardı.