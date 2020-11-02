En küçük Aston Martin Türkiye’ye geliyor

Aston Martin’in efsane ve ikonik modeli olan DB5’in birebir aynısı olarak tasarlanan bu elektrikli modelden 1059 adet üretilecek. Marka bu sayede farklı nesillerinde bu otomobille tanışmasını hedefliyor. Markanın bu ikonik otomobili, üç entegre seçilebilir sürüş moduna sahip.

The Little Car Company'nin CEO'su Ben Hedley, Aston Martin DB5 Junior iş birliği için “Büyük onur duyuyoruz” dedi: “Bu projede Aston Martin ile ortak olmak, bir nesilden diğerine aktarılacak bir tarih parçası yaratma fırsatını elde etmek bir onur. Biz ve Aston Martin ekibinin geliştirdiklerinden son derece gurur duyuyoruz. Bu ikonik arabayı yeni nesil ve Aston Martin hayranları için yeni bir şekilde erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Aston Martin Türkiye Distribütörü ise bu tip araçları özel siparişle getirdiklerini açıkladı. Firma, “Bu tip özel projelerde müşterilerimizden ön sipariş alınıp ilgili aracı veya ürünü Türkiye'ye getirebiliyoruz. Geçen yıl 1 adet Aston Martin Valhalla sipariş ettik. O da çok sınırlı sayıda ve sipariş üzerine üretilen bir model.” açıklamasında bulundu.