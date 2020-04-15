En maceracı Kia’ya merhaba deyin!

Güney Koreli marka bildiğiniz üzere Hyundai ile bir ortaklığa sahip. Stonic, Hyundai Kona’nın tasarım olarak farklı olan bir versiyonu diyebiliriz.

Stonic’i ilk defa gördüğünüzde yerden yüksek bir Rio modeline benzetmeniz gayet normal. Boyutları ve tasarımıyla otomobil ilk görüşte B segmenti bir model olduğunu hemen hissettiriyor.

Stonic’e önden baktığınızda geniş tampon ızgarası ve dar motor ızgarası önden biraz kısılmış bir tasarım şekliyle size merhaba diyor.

Ön çamurluklara doğru incelen farlar, gündüz ledleriyle çevrelenmiş durumda.

Aracın yanına geçtiğinizde ise gövdeyi tamamen saran plastik parça detayları sayesinde maceracı bir model olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

Stonic’in yandan görünen bir diğer detayı ise koyu ve açık gri renkli alaşım jantları diyebilirim. Bu jantlar 17 inç boyutunda…

Son olarak yan kısımdaki bir diğer unsur da tavanda yer alan barlar…

Otomobilin arkasına göz attığınızda ise iki parçalı tamponun gri renkli ve plastik olan alt kısmı hemen dikkatinizi çekiyor. Difüzör dediğimiz bu kısım otomobile tek egzoz çıkışıyla sportif bir görünüm katmış.

Arka kısımda bir diğer dikkat çeken detay ise led teknolojili, çift parçalı stopları.

Tüm bunlara ek olarak Stonic’in çift renkli bir gövdeye sahip olduğunu da belirteyim. Otomobilin gövdesi bordo tonlarında metalik kırmızı iken tavanı siyah olarak tasarlanmış.

Stonic’in sürücü kapısını açıp içine geçtiğinizde ise karşına beklentilerinizin üzerinde kaliteye sahip olan bir iç mekan çıkıyor.

Deri kaplı direksiyon, farklı renklerde tasarlanmış ön konsol, biraz küçük olsa da 7 inç boyutundaki multimedya ekranı bu kalite algısını destekler nitelikte. Ayrıca Stonic’in iklimlendirme sistemi de hem dijital hem de otomatik.

Direksiyonun arkasında kalan gösterge panelinin okuması ve takibi oldukça kolay. Ayrıca burada bulanan yol bilgisayarı ekranı direksiyon üzerindeki düğmelerle kolayca kontrol edilebiliyor.

Gelelim Stonic’in boyutlarına… Otomobil 4140 mm uzunluğa, 1500 mm yüksekliğe, 1760 mm genişliğe sahip.

Otomobilin aks mesafesi ise 2580 mm olarak belirtilmiş. Ölçüyü rakamsal olarak gördüğünüzde aracın içini dar olarak düşünebilirsiniz ama Stonic’in içi oldukça verimli bir şekilde kullanılmış diyebilirim.

Test aracımızın teknik özelliklerine sahip olan bir Stonic 1300 kg ağırlığında ve bagaj hacmi de en az 352 litre olarak belirtilmiş.

Gelelim en çok merak edilen Stonic özelliklerinden birine otomobilin motoruna… Kia Hyundai grubu Kona’da 1 litrelik motoru ülkemizde DCT şanzımanla sunmuyorken, Kia Stonic modelini 1 litre motorla kombine edilmiş DCT şanzımanla sunuyor.

Bu 1 litrelik, 3 silindirli ve turbo motor 120 beygir güç, 171 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktaran otomobil 0’dan 100 km/s hıza 10.6 saniyede çıkarken şehir içi trafiğinde 5.9 lt / 100 km gibi bir tüketim verisi sunuyor.

Kia’nın DCT şanzımanı diğer markaların ürettiği çift kavramalı şanzımanlara benzemeyen yapısıyla dikkat çeken bir konumda. Kia ve Hyundai markalarında kullanılan bu ünite tamamen verimliliğe odaklanılmış dişlilere sahip. Her vites değişiminde maksimum torkunun üretildiği en düşük motor devrinden çalışmaya devam eden sistem sayesinde hem doğrusal bir hızlanma hem de bu sırada minimum yakıt tüketimi sürücüye yansıtılıyor.

Otomobili kullandığım süre içerisinde şehir içinde 7 lt / 100 km civarında ortalama yakıt tüketimi verisine ulaştım. Ancak motorun şehir içinde başarılı olduğunu ama performans bekleyenler için çok büyük bir karşılık göremeyeceklerini belirtmem lazım.

Sürüş esnasında yerden yüksek bir B segmenti otomobil kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Otomobilin yalıtımı biraz daha iyi olabilirdi. Özellikle 3 silindir motorun titreşimi 3500 d/d’nın üzerine çıktığınızda kabin içinde fazlaca hissediliyor.

Otomobil ülkemizde 1.25, 1.4 ve 1.0 olmak üzere 3 farklı motor ve Cool ile Elegance olmak üzere 2 farklı donanımla satın alınabiliyor. 137 bin TL’den başlayan Stonic’in fiyatı 174.900 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Test aracımız olan Stonic ise 1.0 Litre Elegance donanımındaydı. Bu otomobilin fiyatı ise 174 bin 900 TL olarak belirtilmiş. SUV segmentine giriş için şık bir otomobil olduğunu söylemeliyim…