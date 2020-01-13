En verimli araç oldu!

2019 Eylül ayında Zwickau fabrikasında üretimine başlanan ID.3 modelinin 2020 yılı yaz aylarında Avrupa yollarında olması planlanıyor. Markanın tamemen elektrikli otomobili olan ID.3, herkesin satın alabileceği bir fiyata sahip olan elektrikli otomobil olacağı için çok dikkat çekiyor. Volkswagen'in, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretim planıyla hedefi, e-mobiliteyi mevcut niş pozisyonundan çıkarıp toplumda merkezi bir konuma getirmeyi hedefliyor.

ID.3'ü ödüle layık gören AUTOBEST, 2001 yılından bu yana farklı kategorilerde gerçekleştirdiği seçimlerle otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 31 Avrupa ülkesinin temsil edildiği organizasyonun 2019 seçimleriyle belirlediği ödüller, 13 Şubat'ta Almanya/Mainz'de gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.