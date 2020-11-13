En yeni ve en büyük elektrikli BMW tanıtıldı

BMW iX, en yeni teknolojileri ve minimalist tasarımıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. 2021'in son çeyreğinde Türkiye'ye gelecek olan BMW iX, sürüş keyfi, çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorumlayan modüler ve ölçeklenebilir platformuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

iX, 500 bg gücü, 0-100 km'ye 5 saniyenin altında ulaşan performansı ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunan verimli bataryasıyla elektrikli otomobil standartlarını başka bir boyuta taşıyor. BMW iX'in hızlı şarj ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası, aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km'den fazla sürüş menzili sunuyor.

BMW iX’in 0.25 Cd'lik sürtünme katsayısı tek başına aracın menziline 65 kilometre eklemeyi başarıyor.

Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentini de yeniden tanımlayan BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6'yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

ELECTROCHROMIC PANAROMİK CAM TAVAN

BMW iX'te kullanılan panoramik cam tavan tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Panoramik cam tavan, BMW iX’;in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına karşı optimum koruma hem de mükemmel bir akustik konforu standart olarak sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya sahip olmak yerine, otomotiv endüstrisinde iç mekanı gölgelendirmek için PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini kullanan türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor.

BMW iX’te standart olarak on iki hoparlör ve 205 watt’lık amplifikatör içeren bir HiFi ses sistemi sunuluyor. Harman Kardon Surround Ses Sistemi, yedi bantlı ekolayzır, 655 watt ses gücü ve otomobilin dinamik performans seviyesine bağlı ayarı ile mükemmel bir ses kalitesi sağlıyor. İlk kez opsiyon olarak sunulan Bowers & Wilkins Surround Ses Sistemi'nin en son sürümü, ses deneyimini farklı bir boyuta taşırken, BMW iX’i dört tekerlekli bir konser salonuna dönüştürüyor.

İLK 5G’Lİ PREMIUM OTOMOBİL

BMW iX, 5G mobil teknolojisiyle donatılan ilk premium model olarak rekabeti bir adım daha ileri taşıyor. 5G ağının sunduğu gelişmiş hizmet kalitesiyle birlikte, bilgi-eğlence, otomatik sürüş ve yol güvenliği alanlarında önemli iyileştirmeler yaşanacak. Ayrıca bu teknoloji, yayalar, bisiklet ve scooter sürücülerinin akıllı telefonları ile mobil ağa bağlanmaya bile gerek kalmadan doğrudan altyapı ile iletişim kurabilmesine olanak sağlayacak.