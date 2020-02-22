Eskisi yenisinden daha pahalı!

2018 yılının ortasından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, peşinden vergi indirimi, hurda teşviği gibi birden fazla önlem getirdi. Bu sayede pazar dip diye tabir edilen seviyeleri en az hasarla atlatmaya çalıştı.

İkinci el otomobil pazarında ise satışlar, 2018 yılında daralmaya başlayan sıfır km pazarına göre hep artış içindeydi. Sektör yetkililerinden aldığımız görüşler ve göstergeler kullanılmış otomobil pazarındaki artışın devam edeceğini açık bir şekilde gösteriyordu. Bu detaylar ışığında adet olarak artış yaşayan pazar, fiyat olarak da yükselişe geçti.

2018 yılından itibaren kötü giden yeni pazarı için markalar yeni araç siparişlerini daha düşük adetlerde tuttu. ÖTV indiriminin kalkması ve otomotivden alınan verginin normale dönmesi, pazarı kötü etkiyecek şekilde dense de bu değişimlerle paralel olarak atılan adımlar; hurda teşviği ve ÖTV matrahı güncellenmesi, kredi faizlerinin düşürülmesi, yerli üretim otomobiller için uygulanan kredi faizinin ekstra düşük olması pazarı birden hareketlendirmeye yetti.

2019 yılı son çeyreğinde yeni otomobil pazarındaki satışlar son 2 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken markaların ellerindeki stoklar tükenmiş oldu. Bu duruma bir de kiralama sektörünün kiradan dönen araçları satmaması ve düşük kredi faiziyle birlikte yeni otomobil bulamayan tüketicinin 2. ele yönelmesi eklenince kullanılmış otomobil fiyatları neredeyse(!) yeni otomobil fiyatlarını geçti. Evet yanlış duymadınız…

Biz de sizler için “2. el fiyatı yenisinden daha fazla olan” otomobilleri ve bu durumun sebebini araştırdık.

“BAYİİLERDE SIFIR KM ARAÇ OLMADIĞI İÇİN HERKES 2. ELE YÖNELDİ”

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu duruma dört farklı sebeple açıklamada bulundu. Yalçın, “0 km’deki stok yetersizliği: Sıfır otomobil pazarındaki tedarik sorunu! 2019'un ağustos ayından beri 0 km araç tedariğinde sorun var. Yani bayilerde yeteri kadar yeni araç yok. Çünkü distribütörler geçen yılın son çeyreği için yılın başında verdikleri araç üretim planlamalarında -2019 un piyasa koşullarından dolayı- haklı olarak çekingen davrandılar. O yüzden markaların çoğu bayilerine istedikleri adette araç tedariği sağlayamadılar. Bu duruma ek olarak kimse de geçen yılın son çeyreğinde 0 km’de bir talep artışı beklemiyordu ama oldu. Bu talep hâlâ da devam ediyor. Buna yeni otomobillerde süreklilik arz eden fiyat artışları da eklenince stok sıkıntısı üst boyutlara ulaştı. O yüzden talep ve para 2.el'e kaydı.” dedi ve “0 km'de araç tedariğinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri kullanılmış otoya gidiyor. Çünkü tüketici sıfır km olarak istediği aracı satın alamıyor, araç olmadığı için. Bunu bilen ve cebinde parası hazır olan müşteriyi gören 2.el satıcısı da 2. ele talep olduğu, 0 km’de araç olmadığı için araç fiyatlarını bilerek gerçek ve güncel fiyatlarını yükseltiyor. Bu sünni bir yükseliş! Yani piyasadaki(satılan) 2.el araçlara göre olan bir yükseliş değil.” diye ekledi.

FİLO SATIŞLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ 2. EL ARZINI DOĞRUDAN ETKİLEDİ

Yalçın konuya bir de kiralama şirketleri açısından cevap verdi. Özellikle son dönemde kiradan dönen araçlarını bakımlarını yapıp daha ucuz kiralama bedeliyle tekrar kiralayan firmaların da bu duruma dolaylı yoldan etkisi oluyor. Yalçın, “Filo şirketleri normalde kiradan dönen araçları 2. el olarak piyasaya sürer ve satarlardı. Ama 2019’daki piyasanın sıkışıklığından dolayı filo şirketleri kiradan dönen araçları satmak yerine kiraya vermeye devam ettiler. Bu da piyasaya 2. el araç girişini büyük bir miktarda azalttı.” dedi.

TÜKETİCİ DAHA ÇOK KÂR ETMEK İSTEDİĞİ İÇİN DE FİYATLAR ARTTI

Son olarak tüketici davranışlarının da değiştiğinden bahseden Yalçın, “2.el'deki fiyat yükselişini gören ve takip eden tüketici de elindeki 2. el aracı satmak yerine bekleyip daha fazla değer kazanmasını görüp ve o şekilde satmak gibi bir davranış içine girdi. Çünkü son 1 senedir %60 – %70 lere varan artışlar var 2. elde… Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Bu durumda 2. eldeki sunni yükselişi tetikledi…” dedi.

HERKES 2. EL OTOMOBİLDEN YAN BİR GELİR ELDE ETMEK İSTİYOR…

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “İkinci elde koşullar öylesine değişti ki araç sattığımız perakende müşterimiz aracı 15 gün kullanıyor, satıyor, sonra tekrar gelip araç alıyor. Dolayısıyla işi ve sektörü ne olursa olsun şu anda herkes ikinci el otomobilden bir yan gelir peşinde! Sıfır otomobillerin özellikle ikinci elde çok tutulan modelleri için Volkswagen, Honda gibi markaların bayilerinde fiyat garantisi ve teslimat günü dahi verilemediğinden, aynı modelde ikinci el fakat az kullanılmışı sıfır fiyatını yakalamış hatta geçmiş vaziyette. Bu durumun yılın ortasına kadar devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi…

İŞTE KULLANILMIŞI YENİSİNDEN DAHA PAHALI OLAN 16 OTOMOBİL

BMW 320i First Edition M Sport 413.700 TL – 445.500 TL

KIA Sportage 1.6 CRDi 4×2 213.200 TL – 233.700 TL

SEAT Leon 1.5 EcoTSI S&S 183.000 TL – 198.000 TL

BMW 320i First Edition Sport Line 380.600 TL – 411.600 TL

FIAT Egea 1.3 Multijet 121.100 TL – 125.800 TL

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 164.500 TL – 170.600 TL

Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 298.300 TL – 305.600 TL

Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco 186.900 TL – 191.400 TL

Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco Elegance 175.500 TL – 179.500 TL

Volkswagen Caddy 2.0 TDI Comfortline 154.500 TL – 158.000 TL

Skoda Superb 2.0 TDI 240.400 TL – 244.800 TL

Dacia Duster 1.6 Sce Eco-G 131.500 TL – 132.800 TL

Hyundai i20 1.4 MPI Style 127.385 TL – 128.500 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline 138.900 TL – 140.100 TL

BMW 5 Serisi M Sport 489.700 TL – 493.000 TL

Mercedes-Benz A 180d AMG 299.800 TL – 300.100 TL