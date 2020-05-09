Evinizden otomobil satın alabilirsiniz!

Nisan'da başlatılan “Şimdi Al Daha Sonra Öde” satış imkanı ise Mayıs ayında da devam edecek. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Satış sonrasındaki hizmetlerini de sürdüren Hyundai Assan, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatmıştı. Bu uygulama ay sonuna kadar devam edecek.

Görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai Kapınızda projemiz sayesinde artık yeni bir Hyundai modelini satın almak için çok fazla zaman harcamaya ve banka işlemleriyle uğraşmaya gerek kalmayacak. Hatta, satış öncesi yeni modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve test etmek isteyen müşterilerimize de bulundukları yerde sürüş imkanı sağlayacağız. Elbette sosyal mesafeye ve hijyene de fazlasıyla önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Hyundai Assan ailesi olarak değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde karşılık verebilmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için ek uygulamalarımızı ve hizmetlerimizi de devreye almayı planlıyoruz” dedi.