Fas’a 25 adet otobüs gönderdiler!

Karsan, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alan Atak ile farklı ülkelerin tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere Fas'a 25 adet Atak otobüsünün teslimatını gerçekleştirdi. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde bizim için yeni ve önem verdiğimiz bir pazar olan Kuzey Afrika'daki teslimat hepimiz için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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