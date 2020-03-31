FCA maaşlarda kesintiye gidecek!

FCA CEO’su Mike Manley çalışanlarına gönderdiği bir mektupta 1 Nisan tarihinden itibaren maaşlarda indirim gerçekleşeceğini ve bunun 3 ay sürebileceğini belirtti. Geciken maaşlarla alakalı ödemeleri ise çalışanlarına en geç 2021 Mart ayında gerçekleştireceklerini belirtti.

Manley mektupta kendi maaşının da sadece yarısının Nisan ayı itibariyle ödeneceğini ve normal maaşını da en erken 3 ay sonra alabileceğini açıkladı. Buna ek olarak da 19 kişiden oluşan FCA yönetim grubunun maaşlarının aynı dönemde yüzde 30 eksik ödeneceği de belirtildi.

Manley yaptığı açıklamada, “Firmanın finansal durumunu korumak için herkes sorumluluk almalıdır. Bu da kendim ve yönetim kurulundan başlıyor.” dedi.