FCA ve PSA, 2021’in başlarında birleşecek

Reuters’a konuşan Manley, “Görüşmeler gelişerek iyi bir biçimde devam ediyor.” dedi. Ayrıca Manley, “Bu ticari birleşmeyi geciktirecek herhangi bir engel beklemiyorum.” da dedi.

PSA ile FCA’nın birleşmesiyle ortaya çıkacak olan yeni dev, dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi pozisyonunda olacak. 50 milyar dolarlık bir anlaşma anlamına gelen bu durum otomotiv endüstrisindeki maliyet önleme, elektrifikasyon ve otonom sürüş konularının risk paylaşımıyla ortadan kalkabileceğini tüm dünyaya gösterecek.

PSA ve FCA’nın birleşmesiyle birlikte Fransız dev yıllardır girmek isteyip adım atamadığı Kuzey Amerika ve Amerika pazarlarına giriş yapabilecek. Ayrıca FCA’nın da Avrupa’da daha başarılı olması için PSA gibi güçlü ve büyük bir ortağa ihtiyacı vardı.