Ferrari CEO’su Cenevre’de olmayacak!

Corona virüsü Avrupa ülkelerinde en büyük sıçramayı İtalya’da gerçekleştirdi. İtalya’daki virüs vakalarından etkilenen kişi sayısı 374’e çıktı. Ancak gelecek hafta yapılması plananan Cenevre Otomobil Fuarı ile alakalı herhangi bir iptal henüz yok.

Ferrari sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Louis Camilleri fuara katılmayacak. Fuara markayı temsilen pazarlama, tasarım ve teknoloji birimlerinin üst düzey yöneticileri katılacak. CEO’nun katılmamasının sebebi Corona virüsü salgını değil. Bu karar daha önceden alınmıştır.” denildi.