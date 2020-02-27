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Ferrari CEO’su Cenevre’de olmayacak!

Reuters'ın haberine göre ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin CEO'su Louis Camilleri, Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmayacak! İtalya'da 374 Corona virüsü vakasına rastlanması markanın CEO'sunun bu sebepten ötürü fuara katılmama kararı aldığı biçiminde yorumlandı...

15:56 -
Haberler Otomotiv
Ferrari CEO’su Cenevre’de olmayacak!

Corona virüsü Avrupa ülkelerinde en büyük sıçramayı İtalya’da gerçekleştirdi. İtalya’daki virüs vakalarından etkilenen kişi sayısı 374’e çıktı. Ancak gelecek hafta yapılması plananan Cenevre Otomobil Fuarı ile alakalı herhangi bir iptal henüz yok.

Ferrari CEO’su Louis Camilleri

Ferrari sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Louis Camilleri fuara katılmayacak. Fuara markayı temsilen pazarlama, tasarım ve teknoloji birimlerinin üst düzey yöneticileri katılacak. CEO’nun katılmamasının sebebi Corona virüsü salgını değil. Bu karar daha önceden alınmıştır.” denildi.

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