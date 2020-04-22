Ferrari salgınla mücadeleye tam gaz devam ediyor

Ferrari, Covid-19 salgınıyla mücadelede, solunum valfleri ve bağlantı parçaları üretmeye başladı. Ferrari'nin geliştirdiği parçalar sayesinde, dalış ekipmanları solunum cihazına, deniz şnorkelleri ise sağlık çalışanlarını koruyacak maskelere dönüşüyor. Ferrari'nin prototip otomobiller üzerine çalışan bölümü, söz konusu termo plastik bileşenleri ek üretim teknolojileri kullanarak üretiyor.

Ferrari, dalış ekipmanı üreticisi Mares ile yaptığı çalışma kapsamında, solunum valflerinin üretimini gerçekleştiriyor. Özel olarak geliştirilen valfler sayesinde dalış ekipmanları, solunum yetmezliği olan hastalara yardımcı olmak üzere acil durum maskelerine uyacak şekilde dönüştürülebiliyor. Ferrari'nin ürettiği diğer bağlantı parçaları ise Solid Energy şirketine tedarik ediliyor. Şirket, bu bağlantı parçalarını kullanarak Decathlon şnorkel maskelerini enfeksiyona maruz kalan sağlık çalışanlarını korumak için yardımcı ekipmana dönüştürüyor. Projenin lojistiğini ise, Nuovamacut Gruppo TeamSystem üstleniyor.

Ferrari, önümüzdeki günlerde, İtalyan Sivil Savunma koordinasyonuyla, Bergamo, Cenova, Modena, Sassuolo ve Bologna yakınlarındaki Medicina kasabası dahil çeşitli İtalyan hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere yüzlerce ekipman üretmeyi planlıyor.