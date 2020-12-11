Ferrari’de şok ayrılık

Camilleri, eski Ferrari şefi Sergio Marchionne’nin ölümünün ardından 2018 yazında Ferrari’de CEO rolünü üstlenmişti. Ferrari, başkanı John Elkann’ın bir yönetici belirlenmeden önce ara bir dönem için CEO rolünü üstleneceğini söyledi.

Louis Camilleri’nin Ferrari’deki görev süresi, corona virüsü pandemisinin yol açtığı zorluklara rağmen, otomobil üretimi için sağlam bir ticari büyüme dönemini işaret etti. Camilleri geçtiğimiz günlerde hisse senedi fiyatını 113 eurodan şu an 179 euroya çıkardı.

Camilleri ayrıca Philip Morris International şirketinin de yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyordu. Açıklamasında bu pozisyonda da emekli olduğunu belirtti.

Eski CEO, aynı zamanda F1 takımının büyük bir destekçisiydi. Birkaç yarışa katıldı ve takım patronu Mattia Binotto ile her zaman yakın temas halindeydi.

Camilleri kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ferrari hayatımın bir parçası oldu ve CEO’su olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı.” dedi.

Ayrıca, “Maranello’nun olağanüstü erkek ve kadınlarına ve yaptıkları her şeye uyguladıkları tutku ve bağlılığa olan hayranlığım sınır tanımıyor. Şirketin 2018’den beri elde ettiği sayısız başarıdan gurur duyuyorum ve Ferrari’nin en iyi yıllarının hâlâ geleceğini biliyorum.” diye ekledi.

FCA CEO’su Elkann, Camilleri’nin şirkette geçirdiği süre boyunca yaptığı katkıya da saygılarını sundu. Elkann, “Louis’e, 2018’den beri İcra Kurulu Başkanımız olarak ve 2015’ten beri Yönetim Kurulu üyemiz olarak aralıksız bağlılığı için en içten teşekkürlerimizi sunmak isterim.” dedi.