Ferrari’den 2 yeni model geliyor

Ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, 2020 yılının sonunda 2 yeni model tanıtacak. Markanın Pazarlama ve Ticari İşler sorumlusu Enrico Galliera, İngiliz otomobil dergisi Autocar’a yaptığı açıklamada, “Biz her zaman daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Yılın sonunda 2 yeni modelimizi tanıtacağız” dedi.

Galliera, markanın Maranello fabrikasında Covid-19 salgınından dolayı üretimin durması yüzünden süreç bu tarihe kadar uzadığını da belirtti. Ferrari’nin yeni modelleri markanın ürün yelpazesini genişletecek. Yılın 2. yarısında pandemi öncesinde tanıtımların gerçekleşeceği belirtiliyordu.

Galliera, “Yeni ve kullanılmamış pazarlara bakmaya devam edeceğiz.” dedi. Ferrari son bir yılda F8 Tributo, F8 Spider, SF90 Stradale, 812 GTS ve Roma modelleriyle birlikte 5 yeni otomobil tanıttı. Bu modeller Ferrari’nin gelecek 5 yıl içinde tanıtacağı 15 otomobil arasında.

Herkes markanın SUV modeli hakkında bilgi sahip olmak istiyor. Ferrari SUV modeli üretecek mi yoksa üretmeyecek mi henüz kesin bir bilgi yok. Galliera bu konuyla alakalı ise, “Potansiyel olarak her segmentle ilgileniyoruz. Ancak Ferrari spor otomobil pazarında bir marka. Yeni segmentlere baktığımızda Ferrari’nin sahip olduğu ruhu ve pozisyonu göz önünde bulundurmak zorundayız. Spor ve GT otomobiller bizim doğal segmentlerimiz ancak mirasımızla tutarlı olduğu sürece başka segmentleri de düşünebiliriz.” açıklamasında bulundu.