Ferrari’ye altın ödül!

Ferrari, iF Design Ödülleri 2020'de biri Altın Ödül olmak üzere toplamda üç ödül aldı. Ferrari'nin ilk seri üretim PHEV modeli SF90 Stradale, 75 tasarım arasından Altın Ödül'e layık görüldü.

TAM 1000 HP GÜCÜNDE!

SF90 Stradale, Ferrari'nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı.

Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP değerinde toplam sistem gücü üretiyor. SF90 Stradale'da görev yapan 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. Diğer 220 HP'lik güç ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor.

SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkat çekiyor.