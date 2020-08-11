Fiat 500 63 yaşında!

Bu yıl 63. yaş gününü kutlayan dünyanın en ikonik otomobil modellerinden Fiat 500, gerçekleştirdiği bir dizi yenilikle ilgi çekmeye devam ediyor. Fiat 500, 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesli ile dünyayı fetheden İtalyan modası ve stiline de bir örnek oldu. Fiat 500'ün üçüncü ve tamamen elektrikli olarak üretilecek yeni nesli; ulaşımın daha sürdürülebilir olması adına, inovasyon ve teknoloji ile güçlendirilerek kentsel ulaşıma bir kez daha yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

FIAT 500 İÇİN SANAL MÜZE KURULDU!

Sanal müze “Virtual Casa 500”, Fiat 500'ün dünü, bugünü ve geleceğini anlatıyor. Müzeye, otomobilin doğduğu şehir, Torino – Mirafiori tesisleri içerisindeki Lingotto kompleksinde yer alan Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli sanat müzesi ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilen müzede, 1950’li yıllardan günümüze dinamik bir yolculuk eşliğinde Fiat 500'ün tüm yönleri ele alınıyor. Virtual Casa 500 sanal müzesinde; Miras, Made in Italy, Yeni 500, Bir İkonun Günlüğü, 3 Kuşak İle Yolculuk, Yeni 500 Deneyimi, 500 Tasarım Hikayesi, Gelecek Burada Başlıyor gibi 11 farklı tema yer alıyor. Bu temalar kapsamında izleyiciler, Fiat 500’ün endüstriyel ve kültürel mirası kapsamında ikonik modelin üç neslinin gelişimini ve yetenekli tasarımcıların model üzerindeki becerilerini zengin eskiz ve resim koleksiyonu eşliğinde görebiliyorlar.

Müzenin tarih bölümünde ise röportajlar, reklamlar, etkinlikler ve ödüller olmak üzere Fiat 500’ü uluslararası bir yıldız haline getiren çok sayıda multimedya içerik yer alıyor. Sanal müzenin diğer bir özel bölümü ise Fiat 500'ün üçüncü nesli olan yeni elektrikli 500'e ayrılırken, 3 boyutlu bir deneyimle detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Türünün tek örneği başlıklı bölümde; yeni nesil elektrikli 500'ün Armani, Bvlgari ve Kartell tarafından yorumlanan ve el sanatları ile sürdürülebilirliği aynı potada eriten üç özel versiyonu yer alıyor.

Üçüncü nesil Fiat 500'e yenilikçi şarj çözümleri!

Fiat, şarj çözümleri kapsamında da yeni uygulamalar devreye alıyor. Akıllı telefonlarda kullanılabilen kapsamlı bir eko sistem uygulamasını da hayata geçiriyor. My easy Charge uygulaması ile kullanıcı, Fiat'ın Avrupa Birliği'nin en kapsamlı şarj ağına sahip olan Digital Charging Solutions (DCS) üzerinden, Avrupa genelinde 150 bin kadar şarj noktasına ulaşarak aracının şarj gereksinimlerini yönetebiliyor. Evde uzaktan şarj yönetimi için geliştirilen ve yakın zamanda App Store'da yer alacak bir uygulama olan My easyWallbox (duvara monte edilebilen ve aracı şarj etmek için kullanılan sistem) ile çok hızlı şarj imkanı sunulurken, enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu saat dilimlerinde aracın şarj edilmesinin de avantajlarından yararlanılabiliyor.