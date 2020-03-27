Fiat Avrupa’daki fabrikalarında süreyi uzattı!

Fiat Chrysler Automobiles Avrupa’daki üretim tesislerindeki faaliyetlerine 27 Mart tarihine kadar ara verdiğini Corona virüsü salgını ortaya çıktığında duyurmuştu. Bugün Automotive News internet sitesinin Avrupa merkezine göre süre 1 hafta daha uzatılarak 3 Nisan olarak güncellendi.

FCA’nın İtalya’da Fiat, Jeep ve Alfa Romeo üretimi için Mirafiori, Cassino, Pomigliano ve Melfi fabrikaları bulunyor. Grubun diğer markası olan Maserati’nin ise Grugliasco ve Modena fabrikaları var. Bu tesislerdeki faaliyetin durmasına ek olarak PSA ile ortak üretim gerçekleştirilen Sevel van fabrikasında da üretim 3 Nisan’a kadar duracak.

FCA’nın Sırbistan’da bulunan ve 500L modellerinin üretiminin gerçekleştiği tesisinde ise durum aynı ve bu fabrika da 3 Nisan tarihine kadar kapalı. Polonya, Tychy tesisinde ise üretim 10 Nisan’a kadar deva etmeyecek.

ÜRETİM TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FCA’nın en önemli ürünlerinden biri olan ve iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan elektrikli Fiat 500 ve buna ek olarak Jeep markasının Compass modeli Mirafiori ve Melfi tesislerinde üretiliyor, üretilecek. Grubun hedefi ise bu tesislerde 6 Nisan tarihine hareketin başlaması. Ayrıca PSA ile ortak van üretimi gerçekleştirilen Sevel fabrikasında da hedef aynı tarih.

Fiat sözcüsü ise fabrikaların tekrar üretime başlayacakları tarihi daha sonra açıklayacaklarını belirtti. İtalya hükümeti hazırladığı ekonomik program doğrultusunda markanın İtalya’da üretime ara veren fabrikalarında çalışan işçilerinin ücretlerinin yüzde 80’ini ödeyeceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Türkiye’de bugün Corona virüsü yüzünden sadece FCA’nın Egea, Fiorino ve Doblo modellerini ürettiği tesisi yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Konuyla alakalı Tofaş’tan herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.