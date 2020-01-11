Fiat, Centoventi modelini CES’te sergiledi!

Fiat, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı – CES 2020'de, Concept Centoventi'yi sergiledi. Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) elektrikli araç teknolojilerini, kişiselleştirilebilir çözümlerle beraber sunan, Red Dot tasarım ödüllü konsepti Centoventi, markanın elektrikli ulaşım vizyonunu yansıtırken; modüler yapısı ve teknolojik özellikleriyle de ziyaretçilerin dikkatini çekti. Adını İtalyancada ‘yüz yirmi' anlamına gelen Centoventi kelimesinden alan konsept, kişiselleştirme konusunda sınırsız bir deneyim sunmaya hazırlanırken, markanın 120 yıllık geçmişinden gelen bilgi birikimi ve deneyimini de geleceğe taşıyor.

“Makyajlandı” tabiri tarih olacak!

CES 2020'de sergilenmesiyle, Kuzey Amerika pazarında ilk kez gösterilmiş olan Fiat Concept Centoventi, herhangi bir özelleiştirme kısıtı olmadan, tamamen kullanıcının zevkine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceği şekilde üretilecek.

Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Son kullanıcı, ‘4U' programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor.