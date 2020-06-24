Fiat Chrysler’in dev kredisi onaylandı!

Reuters’ın konuya yakın bir kaynağının yaptığı açıklamasına göre İtalya’daki Sayıştay, kredi onaylanmasından önceki uzun ve çekişmeli sürecin son aşamasında kararnameyi imzaladı. Kaynak, “Sayıştay kararnameyi onayladı” dedi.

FCA’nın İtalya birimi hem grubun ülkedeki operasyonlarına hem de yaklaşık 10,000 işletmenin bulunduğu İtalya’daki otomobil sektörüne yardım sağlamak için hükümetin COVID-19 acil durum finansman programı kapsamında devlet destekli 3 yıllık kredilendirmesinden faydalandı. Krediyi İtalya’nın en büyük bireysel bankacılık şirketi olan Intesa Sanpaolo bankası sağlayacak.